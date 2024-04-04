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Güncel
İHA 04.04.2024 13:30

Erzincan’da ehliyet sınavına kopya düzeneği sokan 2 kişi yakalandı

Erzincan Lisesi e-Sınav merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına kopya düzeneği sokan 2 kişi yakalandı.

Erzincan’da ehliyet sınavına kopya düzeneği sokan 2 kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan Lisesi e-Sınav merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş esnasında şüpheli görünen iki kişinin üstü arandı. 

E.N.İ. ve C.İ.’nin yapılan üst aramasında kopya düzeneği olarak kullanılan; 1 adet düğme görünümlü gizli kamera, 1 adet sim kartlı kablosuz ağ cihazı, 1 adet kulak içi ses cihazı ele geçirildi.

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli E.N.İ. ve C.İ. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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