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Güncel
AA 04.04.2024 12:42

Hatay’da tarihi manastır turizme kazandırılacak

Hatay'da, 6. yüzyıldan günümüze varlığını sürdüren St. Simon Manastırı, turizme kazandırılacak.

Hatay’da tarihi manastır turizme kazandırılacak
[Fotograf: DHA]

Erken Hristiyanlık hac merkezi olarak kabul edilen ve `Stilitler Tarikatı`nın kurucusu Antakyalı St. Simon tarafından dini eğitimler verilmek üzere 480 rakımlı tepede 6. yüzyılda kurulan St. Simon Manastırı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Vali Mustafa Masatlı, bölgenin yeniden turizme kazandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Masatlı, “Kadim Şehrimizin Defne ilçesi sınırlarında kalan ve 6. yüzyıldan günümüze varlığını sürdüren St. Simon Manastırı’nda yerinde incelemelerde bulunduk. Erken Hristiyanlık döneminde hac merkezi olarak kabul edilen ve Antakyalı St. Simon tarafından dini eğitimler verilmek üzere kurulan manastır inanç turizmi açısından çok önemli. İnşallah manastırdaki çalışmaların ardından burasını turizme kazandıracağız” dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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