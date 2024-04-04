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Güncel
AA 04.04.2024 13:28

Tokat'ta eski hükümet konağı aile destek merkezi oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan eski hükümet konağı, restore edilerek aile destek merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Tokat'ta eski hükümet konağı aile destek merkezi oldu
[Fotograf: AA]

Pazar ilçesinde bulunan betonarme iki katlı eski hükümet konağının restorasyonu, Tokat Valiliği öncülüğünde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle gerçekleştirildi.

Restorasyonun ardından eski hükümet konağında aile destek merkezi adı altında yöresel sanatlar ve dikiş kursları gibi hizmetler verilmeye başlandı.

Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, eski hükümet konağının 1916 yılında inşa edildiğini, bu anlamda Pazar için kıymetli bir yer olduğunu söyledi.

Pazar ilçesinde Mahperi Hatun Kervansarayı, Ulu Cami gibi önemli eserler bulunduğunu dile getiren Demir, "Eski hükümet konağı, restorasyonun ardından Sayın Valimizin öncülüğünde hizmete açılmış vaziyette. Bu tarihi mekanın alt katında aile destek merkezimiz var. Burada Tokat'ın yöresel sanatlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Tokat baskısı ve dikiş kursları veriliyor. Buraya kadınlarımız geliyor." dedi.

Binanın üst katının ise kütüphane olacağını belirten Demir, "Tarihi mekanda bir kültür merkezini inşa etmiş olacağız. Üst katta bir kütüphane, alt katta aile destek merkezi. Projeyi başlatanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Demir, binanın tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına yapıldığına dikkati çekerek, "Üst katımız en kısa sürede kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak. Bununla ilgili süreç başladı. Aile destek merkezimizi açarken, tarihi dokuyu koruma gayreti ile hareket ettik. Bu bina birçok kuruma ev sahipliği yapmış. Pazarlılar, bu binaya vefa gösterildiği, yıkılmaya bırakılmadığı için ziyadesiyle memnunlar. Biz de memnunuz." diye konuştu

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