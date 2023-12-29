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Güncel
AA 29.12.2023 16:19

Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi

Şanlıurfa'da 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi.

Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi

Valilikten yapılan açıklamada, 2023 yılında yapılan 3 milyon 822 bin 457 çağrının yüzde 67'sinin asılsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği, asılsız çağrılardan dolayı 55 kişiye 68 bin 622 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayat kurtardığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çağrıların gereksiz yapılmaması gerekiyor, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında, 2023 yılında 23 okulda 6 bin 205 öğrenci ile 338 öğretmene eğitim verilerek toplam 27 bin tanıtım materyalinin dağıtıldı. Şanlıurfa Fuar Merkezinde kurulan 'Moda ve Alışveriş Festivalinde' ise 112 Acil Çağrı Merkezi standı açılarak 2 bin 500 vatandaşa broşür dağıtılıp tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Özellikle Sarayönü Caddesi civarında esnaf ve vatandaşlara '112 Acil Çağrı Hattı' tanıtımı yapılarak broşür ve el ilanları dağıtıldı."

112 yetkilileri vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı hattını arayıp meşgul etmemeleri gerektiğini belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

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