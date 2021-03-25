Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlıları İ.K. ile A.K'nin Akçakale ilçesinde olduklarını tespit etti.

Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu İ.K. ile A.K'yi yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.