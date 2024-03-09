Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.03.2024 14:11

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Kocasinan'da camiler ramazan ayında gül kokacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
14:24
Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
14:23
Otoyollardan sorumlu trafik kuruluşlarını İçişleri Bakanı belirleyecek
14:11
IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
13:51
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek bir ambulansa ateş açtı
13:07
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi
Yozgat'ta kar yağışı
Yozgat'ta kar yağışı
FOTO FOKUS
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ