Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.03.2024 13:49

Bitlis'te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bitlis'te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-29 Şubat tarihlerinde Bitlis merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan, Suriye, Bangladeş ve İran uyruklu 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
14:24
Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
14:23
Otoyollardan sorumlu trafik kuruluşlarını İçişleri Bakanı belirleyecek
14:11
IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
13:51
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek bir ambulansa ateş açtı
13:07
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi
Yozgat'ta kar yağışı
Yozgat'ta kar yağışı
FOTO FOKUS
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ