Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Üç aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

Operasyon sırasında adreslerden birinde yangın merdivenlerini kullanarak kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde sitenin sığınağındaki havalandırma bölümünde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve tabancalara ait 10 fişek ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital belge, telefon ve sim kart ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.