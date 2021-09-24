Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de seyir halindeyken alev alarak yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.
Meclis Mahallesi Kaşgarlı Sokak'ta seyir halinde olan Ekrem Ünal'ın kullandığı 34 BV 8361 plakalı hafif ticari araç alev aldı. Sürücü, aracı yolun kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 16:03
- 15:55
- 16:04
- 15:52
- 15:39
Sıradaki Haber
Erzurum'da üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz