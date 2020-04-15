Ses sanatçısı Şükriye Tutkun sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile komşusu İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a destek verdi.

Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştiren Tutkun, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?" dedi.

Altun'un avukatından iddialara yalanlama

Bir gazetede "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberde Altun hakkında iddialar yer almış, Altun, avukatı aracılığıyla iddiayı yalanlamıştı.

Altun'un avukatı Sezgin Tunç,"Arsa üzerindeki bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzalandığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.