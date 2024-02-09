Samsun'un 2 kadın ambulans şoförü hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan kadın sürücüler, yoğun trafikte ambulansa yol vermek için sürücülerin fermuar sistemini kullanmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 83 ambulans, şehirde acil sağlık hizmeti veriyor.

ATT olarak görev yapan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar ise ambulans şoförü olmak için gerekli tüm özellikleri yerine getirdi.

Çeşitli parkurlarda kaçış manevraları, zorlu hava şartlarında ve kaygan zeminde araç kullanımı, lastik, zincir değişimi gibi sınavlardan geçerek sürücü olmaya hak kazanan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar, `Yoğun trafikte fermuar sistemi` ATT ve ambulans şoförü Büşra Nur Usta, “Mesleğe başladığım ilk yıllardan itibaren gerekli olduğu durumlarda ambulans kullanıyorduk. Geçen yıl idaremizin verdiği onayla resmi olarak sürücülük yapmaya başladık. Trafik genelde yaşadığımız sorunlar yol verme problemi. İnsanlar daha çok nasıl yol vereceklerini bilmiyorlar. Öncelikle aynaları kullanmalarını, ambulansın geliş yönüne bakmalarını ve ona göre yol vermelerini öneriyorum. Trafiğim yoğun yerlerde fermuar sistemini kullanıyoruz. Orta şeridin boş kalması gerekiyor. Bu konuda bilinçlenelim istiyorum. Kadın ambulans şoförü olmak güzel ve gurur verici” dedi.

"Kadın olarak bu mesleği yapmak gurur verici"

ATT ve ambulans şoförü Ayşegül Dündar ise "11 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleğime son 10 aydır sürücü olarak devam ediyorum. Trafikte yaşadığımız sıkıntılar tabii ki oluyor. Sadece ambulans değil, normal bireysel araç kullanırken bu sıkıntılar yaşanırken, ambulans kullanırken bu daha fazlaya çıkıyor. Siren sesi, adrenalin, insanların o panik anında ne yapacağını bilememesi, bunların hepsini göz önünden bulundurarak yolda ilerlemek çok basit bir şey değildir. Bunu başarmak insana gurur veriyor.

Kadın olarak bu mesleği yapmak, diğer kadınlara da bunu yapabildiğimizi göstermek ben diğer meslektaşım adına gurur verici bir şey. Kurumumuz belirli aralıklarla bizi eğitime tabi tutuyor. Verdiği eğitimlerden birisi de Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'dir (ASKE). Bu eğitimde kaçış manevraları, zorlu hava şartlarında araç kullanımı, kaygan zeminde araç kullanımı, bunların yanı sıra zincir takma, lastik değişimi gibi eğitimler verildi. Bu eğitimlerde yeterli sürede başarı gösteren bütün sağlıkçı arkadaşlarım sürücü olmaya hak kazanıyor” diye konuştu.