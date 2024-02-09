Osmaniye’de ’Narkogüç-48’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik ’Narkogüç’ adı verilen operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 23 bin 235 Türk Lirası ele geçirildi.
Gözaltına alınan İsa K., Halid Y., Abdullah A., İbrahim E. ve Abdurrahman K. tutuklanırken Ömer A., Fatih S., Mehmet Ç. ve Yaşar Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.