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Güncel
İHA 09.02.2024 14:22

Osmaniye’de ’Narkogüç-48’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Osmaniye’de polisin düzenlediği “Narkogüç-48” operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de ’Narkogüç-48’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik ’Narkogüç’ adı verilen operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 23 bin 235 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan İsa K., Halid Y., Abdullah A., İbrahim E. ve Abdurrahman K. tutuklanırken Ömer A., Fatih S., Mehmet Ç. ve Yaşar Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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