Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.K. ve C.G'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde şüphelileri yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, 2 pakette 108,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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