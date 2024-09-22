Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.09.2024 16:29

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 471 sentetik ecza hapı, 18,77 gram sentetik uyuşturucu, 57,50 gram esrar, ⁠14 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, ⁠2 ruhsatsız tabanca, ⁠3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 167 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü de adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor
17:55
Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor
17:54
Filistin: Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılması uluslararası hukukun ihlalidir
17:28
Sinop'ta karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
17:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
17:14
Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ