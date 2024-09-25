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Güncel
AA 25.09.2024 18:52

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 218 uyuşturucu hap, 110 sentetik ecza, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 55 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 1'inin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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