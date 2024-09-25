10 sanatçı Kapadokya'da resim sergisi açtı

Türkiye'nin ilk yer altı müzesi olan Güray Müzede sergilenen bir birinden güzel resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Nabila Zen, “Sergiyi çok beğendim. Buradaki tablolar çok güzel. Her sanatçı kendisini çok güzel ifade etmiş” dedi.



Serginin küratörlüğünü yapan Hakan Öztan'da açıklamasında “Küratörlüklerini ben ve eşimin yaptığı güzel bir sergi oldu. Şu an burada dünyaca ünlü 10 sanatçının eserleri sergileniyor. Kapadokya'da yapmamızın amacı, Kapadokya'daki turist popülasyonunun kültürel turizme hizmet ettiğine inandığımız için sergimizi burada açmak istedik. Sergimizi açtığımız mekânda dünyadaki tek yer altı müzesi olması nedeniyle, sergimize ayrı bir anlam kattı” dedi.



Ressam Jale Ersoy'da açıklamasında Kapadokya'da sergi açtığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek; `Burasının ilk yer altı müzesi olduğunu duydum. Bu nedenle çok mutlu oldum. Birbirinden farklı 15 eser ile bu sergiye katıldım. Sanatseverler bu sergimize gelir gezerler ise çok mutlu olurum” şeklinde konuştu.



Ressamlığa Çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Ressam Rafet Öztan'da Kapadokya'nın bir çok sanatçıya ilham verdiğini söyledi.



Öztan “ilk okul dönemlerimde resme ilgim vardı. İlkokul öğretmenin beni resim yapmaya teşvik etti ve özendirdi. O günden itibaren resim yapıyorum. Kapadokya bölgesi ressamlara çok ilham veren yerler. Bu nedenle Kapadokya'da sergi açtığım için de ayrıca mutluyum” ifadelerini kullandı.



Ressam Engin Şahin'de “Bu sergimizi Türkiye'nin ilk yer altı müzesinde açtık. Eserlerim daha çok Anadolu motiflerinden oluşuyor. Özellikle halı motiflerinden yaptığım çalışmalar. Çalışmalarımda doğu batı sentezi de bulunuyor. Burada yaklaşık 6 ay süren bir çalışmamı da sergiliyorum” ifadelerine yer verdi. Dünyaca ünlü sanatçıların da katılımıyla, hem modern hem de klasik sanatın en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturacak olan sergi, Avanos ilçesinde bulunan Güray Müzede 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilir.