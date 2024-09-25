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Güncel
AA 25.09.2024 16:03

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı köpek timi ekiplerinin katılımıyla H.Y'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 56 tabanca fişeği, 106 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 kenevir bitkisi ele geçirildi.

H.Y. gözaltına alındı.

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