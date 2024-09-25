Az Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.09.2024 15:44

Ordulu üretici bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda 20 ineğe ulaştı

Ordu'da yaşayan Emine Mutlu, 5 yıl önce başladığı hayvancılıkta inek sayısını birden 20'ye çıkardı.

Ordulu üretici bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda 20 ineğe ulaştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Emine Mutlu'nun 2019'da hayvancılığa 1 inekle başladığı, bugün kendi imkanlarıyla inek sayısını 20'ye çıkardığı belirtildi.

İnek sayısının artmasıyla sütün muhafaza edilmesi konusunda sorunlar yaşayan Emine Mutlu'nun bu süreçte en büyük destekçisinin Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğu ifade edilen açıklamada, belediye tarafından Mutlu'ya 200 litrelik ev tipi süt soğutma tankı desteği verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mutlu, eşinin uzun yol şoförü olduğunu ve ineklerle kendisinin ilgilendiğini belirterek, 1 inekle üretime başladığını, bugün inek sayısını 20'ye kadar çıkarmayı başardığını belirtti.

Süt üretiminin artmasıyla belediyeden kendisine süt soğutma tankı desteği verildiğini kaydeden Mutlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu işe eşimin isteği ile 5 yıl önce başladık. İlk zamanlar ben çok tercih etmiyordum ama sonradan sevmeye başladım. 1 inek ile başladık, şimdi sayımız arttı. Onlar benim çocuğum gibi oldular. Bu işi severek yapıyorum. Son dönemde sütü muhafaza altında tutmak bizi çok zorluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de bu hususta bize yardımcı oldu, süt tankı desteğinde bulundular. Birkaç gün sütümüzü çok rahatlıkla bu tanklarda saklayabiliyoruz. Bizim gerçekten kurtarıcımız oldu. Artık müşterilerimize sütümüzü rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Ordu Hayvancılık
Sıradaki Haber
Yassıhöyük'te 6 bin yıllık kafatası bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Sakarya'da su çekildi, kayıklar karaya oturdu
16:07
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
16:06
Yüzden fazla şirket AB yapay zeka paktını imzaladı
15:49
Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor
15:54
Kötü koku yayılan evden kamyon dolusu çöp çıktı
15:37
Almanya'da Volkswagen krizi: Aralıkta greve gideriz
Ağırlığıyla yarışacak Diyarbakır karpuzları soğuk hava deposunda korunuyor
Ağırlığıyla yarışacak Diyarbakır karpuzları soğuk hava deposunda korunuyor
FOTO FOKUS
5 genç hekim doğdukları hastaneye atandı
5 genç hekim doğdukları hastaneye atandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ