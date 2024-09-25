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Güncel
AA 25.09.2024 15:53

Amasya’da uyuşturucu test cihazı ile denetim başladı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu test cihazı ile trafik denetimine başladı.

Amasya’da uyuşturucu test cihazı ile denetim başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca Amasya'ya tahsis edilen uyuşturucu test cihazı ile durumundan şüphe edilen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde polis ekiplerince denetleniyor.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullanan sürücüleri tespit etmek ve trafik güvenliğinin temin etmek amacıyla uyuşturucu test cihazıyla trafik denetimi, Amasya’nın işlek noktalarında başladı.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere 33 bin 240 lira para cezası veriliyor, bu kişilerin sürücü belgeleri de 5 yıl süreyle alınıyor, ayrıca hakkında adli işlem yapılıyor.

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Amasya Uyuşturucu Denetim
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