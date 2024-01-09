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Güncel
AA 09.01.2024 09:24

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Yakakent ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, İlkadım ilçesinde S.C'ye ait iş yeri ve ikamette gerçekleştirdikleri aramada 19 bin 900 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), bir miktar bandrolsüz tütün, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Yakakent ilçesinde de A.S'nin (35) aracında yapılan aramada 50 kartonda 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Ekipler, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik soruşturma başlattı.

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