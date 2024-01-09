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TRT Haber 09.01.2024 09:27

ABD'de toplu silahlı saldırılar durdurulamıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı şiddet olaylarının önüne geçilemiyor. Geçen yıl, 657 toplu silahlı saldırı yaşandı. Bireysel silahlanma tartışmasının gündemden düşmediği ülkede, 2023'te tüm silahlı saldırılarda yaklaşık 43 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'de toplu silahlı saldırılar durdurulamıyor

Silahlanma ve bitmeyen şiddet, Amerika Birleşik Devletleri'nin çözülemeyen sorunlarından biri.

ABD'de 2023 yılında düzenlenen toplu silahlı saldırı sayısı 657'ye çıktı.

Ülkede 3 veya daha fazla kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar toplu saldırı olarak kabul ediliyor.

Geçen yıl Ekim ayında Maine eyaletinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği olay, son yılların en ölümcül saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, 42 bin 988 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 366 kişi yaralandı.

Nüfusu 335 milyon olan ABD’de yaklaşık 400 milyon ateşli silah bulunuyor.
 

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