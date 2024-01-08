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Güncel
İHA 08.01.2024 17:42

Adıyaman’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2013-2016 yılları arasında Adıyaman ilinde meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Z.A, B.P., ve M.E., isimli şahısların adresleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şahsın adreslerine yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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