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Güncel
DHA 08.01.2024 17:32

Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı

Karaman'da Y.D. (16), davalık olduğu M.A.Ş. (17) ve A.D. (16) tarafından sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Elma Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D., aralarındaki kavga nedeniyle davalık olan ve mahkemesi devam eden M.A.Ş ve A.D. ile karşılaştı. Çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bacaklarından 4 bıçak darbesi alan Y.D., yaralandı. Y.D., kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Y.D.'yi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ise kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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