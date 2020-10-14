Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da 'torbacı' operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Ladik ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8 ekip ve 28 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Belirlenen adresler ve kişilerin üst aramasında, 59,6 gram metamfetamin, 49,83 gram esrar, 14,08 gram eroin, 18 kapsül sentetik hap, uyuşturucu kullanımına yarayan 9 aparat, ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
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