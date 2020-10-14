Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik sabaha karşı 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bazı adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle operasyon başlattı.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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