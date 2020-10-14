İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.Ş'nin Ankara'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine sahte içki getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi bir depoda yakaladı. Depoda, 113 şişe sahte içki ile 90 sahte bandrol ele geçirildi.

Öte yandan Nilüfer ilçesindeki A.C'ye ait bayide sahte içki satıldığını tespit eden ekipler, bu adrese baskın düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 2 litre sahte içki, 43 litre yapıma hazır etil alkol ve 286 anason aroması bulundu.

Gözaltına alınan K.Ş. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.