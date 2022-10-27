Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'ndeki evlerinde Demet E. ile eşi Erol E. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Erol E, karısını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erol E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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