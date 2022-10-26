Ö.A. yönetimindeki otomobil ile S.Y. idaresindeki otomobil, Muradiye Caddesi'nde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ö.A. ve yanındaki H.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen ve polis tarafından ehliyetine el konulan sürücü S.Y. karakola götürüldü.