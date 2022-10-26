Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ö.A. yönetimindeki otomobil ile S.Y. idaresindeki otomobil, Muradiye Caddesi'nde çarpıştı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Ö.A. ve yanındaki H.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen ve polis tarafından ehliyetine el konulan sürücü S.Y. karakola götürüldü.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:16
- 00:15
- 00:13
- 00:09
- 00:12
Sıradaki Haber
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz