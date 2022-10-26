Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen şüpheli otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.O. (40) tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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