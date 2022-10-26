Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çan istikametinden Bayramiç'e giden Serdar G. idaresindeki otomobil, Bayramiç Çiftlik köyü yakınlarında Ender Yavaş'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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