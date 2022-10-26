Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyon ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karaağaç Mahallesi Ordu-Mesudiye kara yolu üzerinde, H.K. idaresindeki kamyon ile tali yoldan çıkan İbrahim K'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim K. olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsü H.K. yaralandı.
Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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