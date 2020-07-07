Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 62 tüfek kartuşu, 33 şarjör, 1761 adet fişek ile 89 silah parçası ele geçirildi.
Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
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