Samsun'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 62 tüfek kartuşu, 33 şarjör, 1761 adet fişek ile 89 silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.