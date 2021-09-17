Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 139 değişik çaplarda tabanca fişeği, 7 şarjör, kurusıkı tabanca, 2 sentetik ecza hapı, tabanca iğnesi ve 3 tabanca namlusu ele geçirdi.

Operasyonda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla A.S.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.