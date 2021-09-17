Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 139 değişik çaplarda tabanca fişeği, 7 şarjör, kurusıkı tabanca, 2 sentetik ecza hapı, tabanca iğnesi ve 3 tabanca namlusu ele geçirdi.
Operasyonda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla A.S.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı Samsun Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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