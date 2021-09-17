2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu...
ÖSYM Başkanı Aygün 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. 2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2021 ek tercih son günü ne zaman? 2021 YKS ek tercih kılavuzu...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
2021 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız.
ÖSYM Başkanı Aygün " Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS
2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?
Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.