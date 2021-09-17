ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

2021 YKS ek tercih kılavuzu için tıklayınız.

ÖSYM Başkanı Aygün " Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.