Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürdü.
İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Mert S.'nin kullandığı otomobilin, motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü aracını kenara çekip dışarı indi. Devriye görevinde bulunan Cinayet Bürosu polisleri, yangın tüpüyle müdahale ettiği cipteki alevleri büyümeden söndürdü.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
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