Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında konvoy halinde şehir turu attı.

Trafik polisleri, araçlarının üzerine "hayat eve sığar" sloganı yazarak şehrin işlek caddelerinde seyir halinde vatandaşları uyardı.

Ekipler, "Bugün Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü. Bizler sizler için varız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Evde kalın huzurlu kalın." anonsu yaptı.

Vatandaşlar, ekip otolarıyla siren çalarak yollarına devam eden ekipleri alkışladı.