Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Samsun'da saman yüklü tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ayhan Köroğlu yönetimindeki saman yüklü tır, Samsun-Ankara yolu Gürgendağı mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.
Tırda bulunan samanlar yola savruldu.
Kazada yaralanan Köroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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