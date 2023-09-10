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Güncel
AA 10.09.2023 10:28

Samsun’da sahte içkiden 2 kişinin ölmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da sahte içkiden 2 kişinin ölmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü'de 7-8 Eylül'de "metil alkol zehirlenmesi" neticesinde 2 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak alkol satışı ve imalatı yapılabileceği değerlendirilen 3 büfe ve 5 adreste yapılan aramalarda, 93 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, 14 alkol kiti, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 49 fişek, 20 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş ve dört 4 şüpheli yakalanmıştır."

Olay

Vezirköprü'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Hüseyin T, dün Vezirköprü'de toprağa verilmişti.

Ölen Ayhan E'nin de otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve bugün ilçede defnedileceği öğrenildi.

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