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Güncel
AA 08.08.2023 22:48

Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

Samsun'un Havza ilçesinde buğday patozuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

İlçenin Çelikalan Mahallesi'nde, babasının evininin önündeki samanlıkta yer alan buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybeden Züleyha G., söz konusu makinenin içine düştü.

Patozu durduran Züleyha G.’ün yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince patozdan çıkarılan Züleyha G.’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kadının cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Züleyha G.'ün, babasına hasat ve harman işlerinde yardımcı olmak için, yaşadığı İstanbul'dan iki çocuğuyla Havza'ya geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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