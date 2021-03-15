Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Suat K. yönetimindeki 55 AFC 164 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Anadolu Bulvarı mevkisinde Fatih Ö'nün kullandığı 55 LK 896 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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