Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki okullarda çocukları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunuyor.
Son olarak ekipleri tarafından, İnönü ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ziyaret edilerek, 6’ncı ve 8’inci sınıflardan 72 öğrenciye, internet ortamında çocuklara yönelik tuzaklar ve okul servis araçlarının kullanılmasına yönelik doğru hareket tarzlarına dair kişisel güvenlik önlemleri anlatıldı.
İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle çocuklara Türk Bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtılarak öğrenciler ile birlikte İstiklal Marşı okundu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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