Covid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler iş yerlerini denetlerken vatandaşları da HES kodu, maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Edirne İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kentte salgın tedbirleri kapsamında Saraçlar Caddesi'ne girişte HES kodu uygulaması devam ediyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki kafe ve çay bahçelerini denetledi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli İstasyon Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyerek Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi.

İşletmelerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve HES kodu sorgusu yapılıp yapılmadığı hususlarını kontrol eden ekipler, kurallara uyulmasını istedi.

Aksoy, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da da Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahil şeridi ve kentin işlek noktalarında vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.