Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Depolarda yapılan aramada, metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler 5kişiyi de yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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