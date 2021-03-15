Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Depolarda yapılan aramada, metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler 5kişiyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.