Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 8 patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt-Bitlis sınırında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkez Çobansuyu köyü kırsalı Siirt-Bitlis sınırındaki Kapı Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" düzenlendi.
Bölgedeki sığınak ve barınakların kontrol edildiği operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı belirlendi.
Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü infilak ettirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı
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