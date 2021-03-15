Kaza, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Arıza yaptığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobile, iki otomobil çarptı. Arkadan gelen Ercan Ç.'nin yönetimindeki tır da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.