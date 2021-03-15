Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Arıza yaptığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobile, iki otomobil çarptı. Arkadan gelen Ercan Ç.'nin yönetimindeki tır da kazaya karıştı.
Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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