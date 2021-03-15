Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çeşmekolu köyünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 15 gram bonzai ile 5 gram crack buldu.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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