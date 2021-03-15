Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan N.B, Ö.A. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Araştırmada şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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