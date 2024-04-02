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Güncel
AA 02.04.2024 09:42

Samsun’da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde duvara çarparak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile bir kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil duvara çarparak tarlaya devrildi, biri ağır iki kişi yaralandı

Onur B. yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki duvara ve aydınlatma direğine çarparak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Besdil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince sürücü ile otomobilde bulunan Dursun Ali Ç., Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarlaya devrilen otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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