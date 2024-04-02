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Güncel
İHA 02.04.2024 09:23

Erzincan’da iç sularda av yasağı başladı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başladığını hatırlatarak, “Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür” dedi.

Erzincan’da iç sularda av yasağı başladı

İl Müdürü Şahin, Erzincan’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yasaklandığını söyledi.

Şahin, “İç su balık avcılığı ve satışı yasakları 1 Nisan'da başladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna istinaden hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği, ilimizde 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller ve yayın balığı avcılığı yasaktır. Ayrıca 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arası sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır. Belirtilen tarihler arasında yasak olan balık türlerinin avcılığının, belgesiz olarak naklinin ve satışının tespit edilmesi halinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

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