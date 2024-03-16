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Güncel
AA 16.03.2024 23:51

Samsun'da mahalle sakinleri, 20 yıldır iftarı birlikte yapıyor

Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır oruçlarını birlikte açıyor.

Samsun'da mahalle sakinleri, 20 yıldır iftarı birlikte yapıyor

Mahalle sakinleri, akşamları bir araya gelerek iftarlarını birlikte yapıyor. İftarı bazı günler tek aile, bazı günler de birkaç aile bir araya gelerek hazırlıyor.

Mahalle gençleri de yemekleri servis yaparak, geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

Mahalle sakinlerinden Erhan Usta, geleneğin 20 yıl önce büyükleri tarafından mahallenin birlik ve beraberliğine katkı vermek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Ramazanda gücü yeten ailelerin gerek tek başına, gerekse birkaç kişi bir araya gelerek mahalle halkına iftar verdiğini anlatan Usta, "Bugün 6 hane olarak iftar davetinde bulunduk. Bu davetler ramazan ayı boyunca hemen hemen her gece tekrarlanıyor. Kadınlarımız evlerde bir araya geliyor. Erkekler ise camimizin yemekhanesinde bir araya geliyoruz. Büyüklerimizden devraldığımız geleneği yaşatarak bizden sonraki nesillere devretmenin gayretindeyiz." dedi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından okunan ezanla hep birlikte iftar yapıldı.

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